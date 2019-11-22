مقتل 4 متظاهرين في اشتباكات عنيفة مع الأمن في العراق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- فرقت قوات الأمن العراقية المتظاهرين على جسر بوسط بغداد، الجمعة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 26 آخرين، حسبما ذكر مسؤولون بقوات الأمن وناشطون.

كان المتظاهرون يواصلون اعتصامهم على جسر الأحرار الواقع على بعد حوالي كيلومتر واحد من ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات في العراق، عندما نصبت لهم قوات الأمن كمينًا، واستخدمت الذخيرة الحية في محاولة لتفريقهم، وفقا لنشطاء.

وتنفي قوات الأمن الاتهامات باستخدام الذخيرة الحية، وقالت إنها استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع للرد على المتظاهرين العنيفين الذين يحاولون عبور الجسر.

ولقى أكثر من 300 شخص مصرعهم وأصيب أكثر من 15 ألف شخص في العراق منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر تشرين الأول الماضي، وفقا للجنة البرلمانية العراقية لحقوق الإنسان.

واندلعت الاحتجاجات في بغداد وفي عدة محافظات شيعية في الجنوب بسبب البطالة والفساد الحكومي ونقص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه النظيفة.