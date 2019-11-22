السيستاني يدعو لإصلاح قوانين الانتخابات: للتغلب على الأزمة في العراق

إسطنبول، تركيا (CNN)-- دعا آية الله علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا للشيعة في العراق، إلى الإسراع في إصلاح قوانين الانتخابات وذلك استجابة لمطالب المتظاهرين "المشروعة" للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.

وقال بيان صادر عن مكتب السيستاني، الجمعة، إن السلطة الدينية في العراق "أوضحت موقفها من الاحتجاجات السلمية التي تدعو إلى الإصلاح في خطبة الجمعة الماضية من خلال عدة نقاط، بما في ذلك التأكيد على سلامتها والتحرر من العنف والتخريب والتأكيد على قدسية الدم العراقي، والحاجة إلى استجابة القوى السياسية. إلى المطالب المشروعة للمتظاهرين".

وطالب البيان، بـ"ضرورة الإسراع في إنشاء قانون الانتخابات وقانون اللجان الانتخابية كما هو موضح في تلك الخطبة لأن ذلك سيمهد الطريق للتغلب على هذه الأزمة العظيمة التي تمر بها البلاد"، حسبما ورد في البيان.

جاءت دعوة السيستاني، فيما قالت مصادر أمنية ونشطاء إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا، الجمعة، في اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في وسط بغداد بالقرب من ساحة التحرير التي تشهد اعتصام الآلاف للمطالبة برحيل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة لا تخضع لقوانين المحاصصة السياسية المعمول بها في العراق.

وبدأت في أوائل أكتوبر تشرين الأول الماضي، مظاهرات واسعة في العاصمة بغداد ومدن عراقية شيعية في الجنوب، احتجاجا على سوء الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات البطالة والفساد.

وبحسب مصادر رسمية وحقوقية، فقد أسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة أكثر من 15 ألفًا آخرين، فيما تنفي قوات الأمن اتهامات باستخدامها الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.