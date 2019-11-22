نتنياهو عن قرار مندلبليت: انقلاب سلطوي

بيني غانتز.. من هو منافس نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرار المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت بتقديمه إلى العدالة بملفات الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة، بـ"الانقلاب السلطوي" على حد تعبيره.

جاء ذلك وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية على لسان نتنياهو، حيث قال إن "سير التحقيقات ضده كان ملوّثا ومثيرا للتساؤلات"، متهما "المحققين بابتزاز نير حيفتس، الذي أصبح في نهاية المطاف شاهد الحق العام"، مؤكدا "عزمه على مواصلة قيادة الدولة".

قرار مندلبليت، مساء الخميس، كان "تقديم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الى العدالة في ملف بيزك – والا المسمى بـ4000 بتهم الارتشاء والاحتيال وإساءة الائتمان"، كما سيُتهم نتانياهو وفقا لتقرير الهيئة "بالاحتيال وإساءة الائتمان في ملف الهدايا الثمينة المسمى بـ1000 وفي ملف اتصالاته مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس، والمسمى بـ2000".

وأضاف تقرير الهيئة أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن تقديم رئيس وزراء يمارس مهام منصبه الى المحاكمة في قضايا فساد.. ونظرا لهذه السابقة الخطيرة، أكد المستشار مندلبليت أن اليوم هو يوم صعب وحزين"، وفقا للتقرير.