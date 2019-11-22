رئيس المجلس السيادي في السودان يشيد بدعم الإمارات للشعب والثورة

أكبر مظاهرة في السودان منذ حملة القمع في يونيو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشاد الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان، بالدعم الذي تقدمه الإمارات إلى الشعب السوداني وثورة ديسمبر/ كانون الأول، مؤكدا على متانة العلاقات لين البلدين.

جاء ذلك في لقاء للبرهان مع وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، في السودان، حيث قال وفقا لما نقلته الوكالة السودانية الرسمية أن اللقاء تناول "بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة شعبي البلدين".

وقال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، وفقا لوكالة الأنباء السودانية أن الزيارة التي رافقه خلالها ممثلون للقطاع الخاص والمستثمرين الإماراتيين "هدفت إلى مشاركة الحكومة السودانية في الأفكار التي تصنع مستقبل أفضل للاقتصاد السوداني من ناحية الخدمات وزيادة الناتج الإجمالي للصادرات السودانية".

وأضاف أن "مناقشاته مع المسؤولين في السودان شملت فرص تذليل العقبات التي تواجه التنمية بالسودان"، لافتا إلى أن "اللقاء تناول سبل زيادة الكفاءة في الطاقة والنقل وإدارة مستقبل الموانئ والممرات المائية في السودان إلى جانب رفع الطاقة الإنتاجية وتقليل الكلفة للمستثمرين المحليين والأجانب".