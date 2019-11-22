يونيسف: 5 ملايين طفل بحاجة للمساعدة الإنسانية في سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال فران إكويزا ممثل حماية الطفولة (اليونيسف) في سوريا، إن حجم الأزمة وشدتها وتعقيدها بالنسبة للأطفال في البلاد اليوم "صار مذهلا"، لافتا على وجود أكثر من 5 ملايين طفل في حاجة إلى المساعدة الإنسانية داخل سوريا، من بينهم 2.6 مليون من الأطفال النازحين داخليا.

وأضاف إكويزا في مؤتمر صحفي، الخميس، وفقا لما نقله موقع الأمم المتحدة إن المنظمة "تحققت حتى شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم من وقوع 1792 انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل، في هذا العام وحده. وتشمل هذه الانتهاكات مقتل وجرح الأطفال، وتجنيدهم أو خطفهم، بالإضافة إلى هجمات على المدارس والمرافق الصحية".

وتابع قائلا: "في الفترة بين يناير / كانون الثاني ونهاية سبتمبر / أيلول 657 طفلا قُتلوا وجُرح 324 آخرون، مضيفا إن هذه أرقام تحققت منها الأمم المتحدة غير أن "الأرقام الفعلية يمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير".

وعرض التقرير الأرقام التي أوردها ممثل اليونيسف مشيرا إلى أن "الأطفال في سوريا ما زالوا يتعرضون لنفس مستوى الخطر الذي تعرضوا له في عام 2018، الذي قُتل خلاله 1106 طفل– أكبر عدد من الضحايا الأطفال يقتلون في عام واحد- منذ بدء الحرب".