دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، السبت، أن بعض السفراء يتدخلون في التشكيل الوزاري في البلاد، في ظل الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ منتصف أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وقال جنبلاط في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "حتى بعض السفراء الفاعلين وبعض وزراء الخارجية دخلوا على خط تشكيل الوزارة لزيادة التعقيد إلى جانب الطبقة السياسية الرافضة للتنازل والمتمسكة بالبقاء .انه رأي كمراقب مرت عليه تجربة المحكمة الدولية وتجاذب القوى آنذاك من حولها".

ويشير زعيم الحزب الاشتراكي إلى إنشاء المحكمة الدولية الخاصة في لبنان والتي أقرها مجلس الأمن آنذاك للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري.

وأضاف جنبلاط في تغريدة أخرى قائلا: "وكي لا يزيد التنظير والتأويل حول ما سبق وقلته أتمنى ان يتوافق السفراء والخبراء وكبار القوم بسرعة لتشكيل الوزارة وكلهم بلا استثناء يؤيد استقرار لبنان وفق ما يقولونه".

ويعيش لبنان تحت مظلة حكومة تصريف أعمال يرأسها سعد الحريري، منذ استقالة الأخير في 29 أكتوبر/تشرين أول المنصرم استجابة لمطالب المتظاهرين الذين احتشدوا الشوارع والساحات في عدة مدن لبنانية.