دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن المنطقة تواجه سياسات عدائية لإيران خلال السنوات الـ30 الماضية، ملقيا الضوء على ضرورة التفات المنطقة إلى الأولويات.

جاء ذلك في كلمة لقرقاش خلال مشاركته في مؤتمر المنامة بالبحرين، حيث قال: "نواجه سياسات توسعية إيرانية منذ 30 عاما ومن الواضح هذه السياسة باتت أحد أهم جذور عدم الاستقرار في منطقتنا، الآن كلمة مواجهة لا تصل إلى كلمة حرب بل تعني المواجهة، ونحن جميعا نعي أن مواجهة السياسة التوسعية لإيران مهمة وأعتقد انه لا أحد منا يدعو لمواجهة مفتوحة في منطقة لا يمكنها تحمل المزيد من المواجهات المفتوحة.."

وتابع قائلا: "نحن بحاجة للنظر إلى الدبلوماسية ليس كخيار فقط ولكنها ليست كما رآها الكثير من الإيرانيون بأنها فقط العودة إلى (الاتفاق النووي) وكل شيء سيكون على ما يرام، لأن هذا يعني أننا سنعود إلى نظام لم يعد يعمل، ونحن هنا اليوم لأن النظام لم يعمل.."

وأضاف: "المنطقة بحاجة للنظر إلى الأولويات، الإيرانيون يودون النقاش حول (الاتفاق النووي) ولكن من الواضح أنه لا يمكنهم تفادي نقاش جدي عن الصواريخ البالستية وخصوصا بعد الطريقة التي رأينا فيها استخدام الصواريخ البالستية في السنتين الماضيتين، الصواريخ البالستية تهديد خطير للغاية للاستقرار في المنطقة.."