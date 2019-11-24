موقع "مدى مصر" يعلن إطلاق سراح شادي زلط والصحفيين الـ3 المعتقلين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن موقع "مدى مصر" الإخباري عن إطلاق سراح المحرر لديه شادي زلط، والصحفيين الـ3 الذين اعتقلتهم قوات الأمن المصرية بعد اقتحام مكتب الموقع في وقت سابق الأحد، والتحقيق معهم في الداخل.

ونشر الموقع عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر خبر الإفراج عن زلط قائلا: "إطلاق سراح الزميل شادي زلط منذ قليل وفقا لمحامي مدى مصر".

وبعد هذا الخبر بدقائق أعلن الموقع نفسه إطلاق سراح رئيسة تحريره، لينا عطالله، والصحفي محمد حمامة، والصحفية رنا ممدوح، والذين اعتقلتهم قوات الأمن المصرية في وقت سابق الأحد.

وكان قد أعلن "مدى مصر" عن اقتحام 9 عناصر من قوات الأمن المصرية مكتبه في العاصمة، القاهرة، بالقوة والتحقيق مع من كانوا في الداخل لمدة 3 ساعات.

وأشار الموقع إلى أن العناصر اقتادوا عطالله وحمامة وممدوح إلى مركز شرطة الدقي في القاهرة، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد ذلك بساعات قليلة.

وأتى هذا الاعتقال بعد يوم تقريبا من القبض على المحرر لدى الموقع، شادي زلط، من منزله واختفائه قسرا في مكان مجهول، دون الكشف عن أسباب الاعتقال.

يذكر أن "مدى مصر" موقع مصري مستقل، كان قد نشر خبرا قبل أيام حول إبعاد نجل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن المخابرات ونقله إلى البعثة الدبلوماسية المصرية في العاصمة الروسية، موسكو.