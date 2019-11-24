دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اقتحم عناصر أمن مصريون يرتدون ملابس مدنية مقر موقع "مدى مصر"، أحد آخر المواقع الإخبارية المستقلة في البلاد، الأحد، وانقطع الاتصال بالموظفين الذين كانوا في الداخل، وفقا لما ذكره الموقع.

وجاء في تغريدة عبر الصفحة الرسمية للموقع على تويتر: "اقتحمت قوات أمن بزي مدني مكتب "مدى مصر" منذ قليل في القاهرة. فريق "مدى" في هذه اللحظات محتجز داخل المكتب، وهواتفهم مغلفة".

وأشار الموقع إلى أن المحامي محمود عثمان مُنع من الدخول إلى مقر بعد اقتحامه من قبل قوى الأمن.

وكانت قد ألقت قوات أمن مصرية القبض على المحرر شادي زلط الذي يعمل في الموقع، فجر السبت، وأخذته من منزله دون إظهار أمر ضبط أو الكشف عن أسباب القبض عليه.

واعتبر الموقع أن القبض على زلط دون الكشف عن أسباب هذه الخطوة أو الإفصاح عن مكان وجوده "اختطافا"، وفقا لما ذكره مدى مصر بعد أن فشل محامي الموقع في العثور على المحرر المعتقل في مديرية أمن الجيزة، وهو المكان الذي أخبر عناصر الأمن زوجة الزلط أنه سيكون موجودا فيه.

وكان قد نشر الموقع تقريرا حول إبعاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لنجله من المخابرات بعد "سلسلة إخفاقات وأزمات داخلية"، ونقله إلى البعثة الدبلوماسية المصرية في العاصمة الروسية، موسكو.