مقتل 4 متظاهرين في اشتباكات عنيفة مع الأمن في العراق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق (IHCHR)، إنها وثقت اعتداء قوات الأمن على عدد من المسعفين أثناء تقديمهم الإسعافات الأولية والعلاج للجرحى، كما وثقت أيضا احتجاز عدد منهم.

وأضافت المفوضية في تقرير لها، الاثنين، أنها تلقت أيضًا تقارير وشكاوى حول اختطاف نشطاء وصحفيين ومحامين وتجار على أيدي أشخاص مجهولين.

ودعت المفوضية في تقريرها، الحكومة العراقية وأجهزة الأمن إلى تكثيف جهودها لتحديد مصير المختطفين وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة.

وتسببت موجة العنف الأخيرة في العراق في مقتل نحو 11 شخصا وإصابة المئات في اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وقُتل ما لا يقل عن 340 شخصًا وأصيب أكثر من 15 ألف شخص في العراق منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد وعدة محافظات شيعية في الجنوب في أوائل أكتوبر تشرين الأول الماضي، بسبب البطالة والفساد الحكومي ونقص الخدمات الأساسية.

وبعد تصاعد الأحداث ومقتل المئات وإجراءات قمع الاحتجاجات، طالب المتظاهرون الحكومة بالتنحي وإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، وفق ما قاله نشطاء لـCNN.