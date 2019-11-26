قتيل على الأقل وإصابة العشرات في احتجاجات إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إن إيران ستدمر الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل والسعودية إذا تجاوزت خطوط طهران الحمراء، على حد وصفه.

وأضاف سلامي في كلمة أمام الحشود في وسط طهران، الاثنين، "أقول لأمريكا وإسرائيل وآل سعود وبريطانيا إنكم جربتمونا في الساحات ولم تتمكنوا من الرد علينا، والجميع سمع صفعاتنا"، وتابع، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، "نقول لكم لا تجتازوا خطوطنا الحمر، وإذا اجتزتم خطوطنا الحمر سوف ندمركم".

وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني، أن بلاده "ستلاحق الدول المتورطة في إثارة أحداث الشغب والفوضى، وسترد بقوة"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طهران وعدة مدن إيرانية في أعقاب قرارات حكومية بزيادة أسعار المحروقات.

وتتهم إيران الولايات المتحدة ودول أخرى، بتأجيج تلك الاحتجاجات التي قطعت السلطات الإيرانية خدمات الإنترنت في البلاد، على إثرها.

واعتبر سلامي، في كلمته أن "إيران أصبحت اقرب من هزيمة الأعداء وسياستهم لن تفيدهم وقواتهم العسكرية اضمحلت وقدرتهم على الرد انعدمت"، مضيفا: "لن تكون هناك أي قوة يمكن أن تهز استقرار إيران تحت قيادة الإمام خامنئي".

وشدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني على أن "الرد سيكون مدمرًا وحاسمًا إذا ما تم المساس بأمن واستقرار إيران"، على حد وصفه.

وتابع، بحسب وكالة أنباء فارس "لقد أظهرنا ضبط النفس.. أظهرنا الصبر على التحركات العدائية لأمريكا والنظام الصهيوني والسعودية ضد جمهورية إيران الإسلامية.. لكننا سندمرهم إذا تجاوزوا خطوطنا الحمراء".

وتتهم الولايات المتحدة والسعودية ودول أخرى بالضلوع في هجمات على منشآت نفطية وناقلات نفط في منطقة الخليج قبل أشهر، فيما قلصت إيران من التزاماتها بالاتفاق النووي، على خلفية انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق والذي يقلص من قدرات إيران النووية ويحد من فرص امتلاكها أسلحة نووية.