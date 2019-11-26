النيابة المصرية: "مدى مصر" موقع أنشأه الإخوان لنشر أخبار وشائعات كاذبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت النيابة العامة في مصر، إنها أصدرت إذنا بتفتيش مقر الموقع الإلكتروني "مدى مصر"، بعدما عُرض على النيابة محضر تحريات جهاز الأمن الوطني والذي أفاد بإنشاء جماعة الإخوان الموقع لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام"، حسبما ورد في بيان النيابة العامة.

وأوضحت النيابة في بيانها، الذي نشرته صحف ومواقع إلكترونية ومحلية مصرية، أن تفتيش مقر الموقع أسفر عن "ضبط آلات ومعدات تستخدم في الجريمة موضع التحقيقات"، بحسب بيان النيابة.

وتعتبر الحكومة المصرية، جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.

وكانت السلطات المصرية أطلقت سراح رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله وصحفيين اثنين آخرين، الأحد، بعد ساعات من احتجازهم على خلفية اقتحام قوات الأمن المصرية لمقر الموقع الإلكتروني.

وكانت السلطات الأمنية في مصر، القت القبض على أحد الصحفيين العاملين في الموقع شادي زلط، فجر السبت الماضي، من منزله، وأطلقت سراحه مساء الأحد في أعقاب حملة المداهمة الأمنية.

ولم توجه النيابة العامة في مصر أي اتهامات لصحفيي مدى مصر، خلال فترة احتجازهم.

وفي آخر تعليقات الموقع الذي تحجب السلطات الأمنية، الوصول إليه داخل مصر، أعلن توقف العمل في الموقع بشكل مؤقت لـ"ترتيب البيت"، في أعقاب الحملة الأمنية التي تعرض لها، مشيرًا إلى عودته للعمل قريبا.

[For English, scroll down] أصدقاءنا وقراءنا، شكرًا ليكم على الدعم الكبير اللي وصلنا منكم امبارح، إحنا كويسين ومكملين... Posted by Mada on Monday, November 25, 2019

وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية دعت السلطات المصرية إلى إيقاف الحملة الأمنية ضد موقع مدى مصر، الذي يوصف بالمستقل، فيما حثت الخارجية البريطانية بالإضافة إلى سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا مصر على حماية حرية الصحافة، في أعقاب اقتحام مقر الموقع الإلكتروني.

وجاء اقتحام مقر مدى مصر واحتجاز عدد من صحفيي الموقع، بعد أيام من تقرير للموقع حول استبعاد نجل الرئيس المصري من جهاز المخابرات العامة، ونقله في "مهمة طويلة" إلى روسيا للعمل ضمن البعثة الدبلوماسية في موسكو.