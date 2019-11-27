القاهرة توضح ما جرى مع موقع "مدى مصر": يعمل دون الترخيص اللازم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ذكرت وزارة الخارجية المصرية أن السلطات المصرية لم تفتش مكتب موقع "مدى مصر" بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أن الموقع يعمل دون الترخيص اللازم، وفقا لبيان أصدرته الأربعاء.

وقالت الخارجية المصرية في بيانها: "اتصالاً بما يتم تداوله من أخبار غير دقيقة عن تفتيش مكتب الموقع الإلكتروني "مدى مصر"، صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تمت وفقاً للقانون".

وأضافت الخارجية في بيانها قائلة: "تبين أن المكتب المشار إليه يعمل دون الترخيص اللازم، مضيفاً أنه لا يوجد محتجزون اتصالاً بهذا الأمر خلافاً لما تروج له بعض المنصات الإلكترونية، إذ أن الأمر لم يتعد التفتيش والاستجواب والتحري".

وأكد حافظ أن بلاده لا تفرض قيودا على حرية الرأي والتعبير "ما لم تنطو على تحريض مباشر ضد مؤسسات الدولة وتمثل مخالفة للدستور والقانون ووفقا للالتزامات مصر الدولية في هذا الشأن"، حسب البيان.

وختمت الخارجية بيانها بتصريح للمتحدث باسمها قال فيه إن "السلطة القضائية بمفردها هي المختصة بالنظر في مختلف القضايا المحالة إليها في هذا الشأن، ومؤكداً تمتع المتهمين كافة بالحقوق والضمانات اللازمة للدفاع عن أنفسهم. وطالب حافظ وسائل الإعلام بتحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية"، على حد تعبيره.

وكانت قد اعتقلت قوات الأمن المصرية، المحرر لدى موقع "مدى مصر" شادي زلط، من منزله فجر السبت، واقتحمت مكتب الموقع وأجرت تحقيقا مع رئيسة تحريره، لينا عطالله، والصحفي محمد حمامة والصحفية رنا ممدوح، واقتادتهم إلى قسم شرطة الدقي، الأحد، قبل أن تفرج عن الصحفيين الأربعة في وقت لاحق، وفقا لما ذكره الموقع عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.