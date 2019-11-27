بالصور.. مصر تعلن نجاح إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات "طيبة 1"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية، نجاح عملية إطلاق قمر الاتصالات الصناعي المصري "طيبة 1"، من قاعدة غويانا الفرنسية في أمريكا الجنوبية.

ونقلت قنوات محلية مصرية عملية إطلاق القمر الصناعي المصري إلى مداره النهائي، مساء الثلاثاء، بعد أن تأجل بسبب مشكلات فنية.

وتعول الحكومة المصرية، على أن يحدث القمر الصناعي المصري، نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "ليس للمصريين فحسب، بل ولأشقائهم من العرب والأفارقة، حيث يمثل هذا القمر حجر زاوية لدعم المشروعات التنموية العديدة التي تبنيها مصر اليوم لتحقق بها استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة"، بحسب بيان للحكومة المصرية.

وتعاقدت الحكومة المصرية مع شركة أريان سبيس الفرنسية، لإطلاق القمر الاصطناعي المصري "طيبة 1" من خلال الصاروخ "أريان 5".

ويعد "طيبة 1" هو أول قمر صناعي مصري للاتصالات في الموقع المدارى 35.5 درجة شرقاً في الحيز الترددي (Ka) بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الاتصالات، لدعم القطاعين الحكومي والتجاري داخل جمهورية مصر العربية، وعدد من الدول العربية ودول حوض النيل.

وأكد مجلس الوزراء في بيان، أن "مصر تسير بخطي ثابتة نحو التحول الرقمي، وأنظمة النقل الذكية، وقد وضعت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، كما حققت الكثير علي صعيد الاستخدامات السلمية للفضاء، وأنشأت وكالة الفضاء المصرية، وتستضيف حالياً وكالة الفضاء الأفريقية، وهي تتطلع اليوم إلى هذا القمر لكي يساعدها علي سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرات الرقمية المؤهلة للتوظيف لدى الشباب، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي والوصول بالخدمات الصحية والتعليمية إلى كافة أرجاء البلاد في الحضر والريف".