نتنياهو يتهم دولًا أوروبية بالالتفاف على العقوبات الأمريكية ودعم إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتقادات لـ6 دول أوروبية، بعد إعلانها المشاركة في آلية التبادل التجاري مع إيران "إنستكس"، معتبرًا أن ذلك يعد التفافًا على العقوبات الأمريكية على إيران.

وكانت دول بلجيكا والدنمارك وفنلندا والنروج وهولندا والسويد، أعلنت انضمامها لاتفاق التبادل التجاري مع إيران على خلفية الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران والدول الكبرى، والذي يقضي بفرض قيود على أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، لكن الولايات المتحدة أعلنت انسحابها من الاتفاق.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو، نشره في حسابه باللغة العربية على تويتر، مساء الأحد، إنه "على الرغم من أن النظام الإيراني يقتل شعبه، تسارع دول أوروبية لدعم هذا النظام المجرم"، مضيفًا أنه "على هذه الدول الأوروبية أن تخجل من نفسها".

واستشهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالاحتجاجات في كل من إيران والعراق لبنان، واصفًا إياها بأنها "ضد النظام الإيراني"، وتدخلاته في دول المنطقة.

واندلعت الاحتجاجات في أنحاء متفرقة من إيران في منتصف نوفمبر تشرين الثاني الماضي، في أعقاب قرار حكومي بزيادة أسعار المحروقات، وقطعت السلطات الإيرانية خدمات الإنترنت في إطار جهودها للسيطرة على الاحتجاجات غير المسبوقة.

وطالب نتنياهو الدول الأوروبية بدعم العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني، لمنعه من امتلاك أسلحة نووية، على حد وصفه.

وحول الاحتجاجات في إيران والعراق ولبنان، اعتبر نتنياهو أنه "في الوقت الذي قررت الشعوب في الشرق الأوسط عدم الصمت والوقوف ضد النظام الإيراني، تساعد تلك الدول الأوروبية النظام الإيراني في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.