دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن ترحيب ودعم بلاده لـ"أي تحرك ومبادرة للحد من التوترات في منطقة الخليج"، وأشار ظريف، خلال استقباله لوزير خارجية سلطنة عمان يوسف العلوي، الاثنين، إلى أن بلاده "جادة في الحوار مع أي من دول الخليج"، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني نظيره العماني، الاثنين، في العاصمة طهران، وأشار ظريف خلال اللقاء إلى "الدور الجيد والبناء الذي تقوم به دولة عمان الجارة"، واصفا العلاقات بين البلدين بأنها "شاملة ومتميزة"، ورحب بـ"توسيع وتعميق هذه العلاقات في جميع المجالات".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على "ضرورة الحد من التوترات في المنطقة، وخاصة في اليمن"، مضيفًا أن بلاده ترحب بأي تحرك ومبادرة تتخذ بحسن نية لتخفيف التوترات في المنطقة وتدعمها.

واعتبر ظريف، بحسب الوكالة، أن "إرادة إيران للحوار مع جميع دول المنطقة، جادة"، وأن مبادرة "هرمز للسلام" تندرج في نفس هذا الإطار.

وقال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، إن "الأوضاع الإقليمية تستلزم الحوار، ومزيدا من التفاهم"، وأضاف، بحسب الوكالة، أن "عقد مؤتمر شامل في هذا المجال وبمشاركة جميع الدول المعنية يمكن أن يكون مفيدا".

وتتهم السعودية والولايات المتحدة طهران، بالضلوع في هجمات استهدفت منشآت نفطية سعوية وناقلات نفط أثناء عبورها في الخليج، قبل أشهر، فيما تنفي إيران تلك الاتهامات.