نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2019

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قررت الإدارة الأمريكية رفع الحظر عن مساعدات عسكرية إلى لبنان بقيمة 105 ملايين دولار، وذلك بعد تعليقها منذ حوالي شهر دون ذكر أسباب محددة.

وكان مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض، أعلن تعليق تلك المساعدات، في سبتمبر أيلول الماضي، على الرغم من موافقة الكونغرس على تلك المساعدات بالإضافة إلى دعم قوي من الخارجية الأمريكية والبنتاغون ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

وقال مسؤولون وخبراء الأمن القومي، إن المساعدات التي تغطي تكلفة المعدات العسكرية الأمريكية الصنع المقدمة للجيش اللبناني، كانت ضرورية للرد على إيران والحفاظ على الاستقرار في البلاد.

وقال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، للصحفيين إن المراجعة كانت تسير في طريقها "من خلال العملية البيروقراطية"، ولم يشرح مطلقًا هذا التعليق.

وقال ديفيد هيل وهو مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، أدلى بشهادته في تحقيقات مساءلة ترامب على خلفية مكالمة الرئيس الأوكراني، الشهر الماضي، إن قرار الإفراج عن المساعدات اللبنانية يقع في أيدي مكتب الإدارة والموازنة بالبيت الأبيض.

وتشهد لبنان أوضاعًا سياسية غير مستقرة، منذ أسابيع، على خلفية الاحتجاجات التي بدأت في 17 أكتوبر تشرين الأول الماضي، والمستمرة حتى الآن والتي تطالب بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات لا تخضع لأي محاصصة سياسية.

وأعلن سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، استقالته منذ شهر، بعد المظاهرات الحاشدة التي عمت البلاد احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية والفساد.