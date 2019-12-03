مقتل 10 أشخاص بينهم 8 أطفال في هجوم بالمدفعية على سوق في شمال سوريا

القدس (CNN)-- لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون بجروح خطيرة في هجوم على سوق في بلدة تل رفعت في محافظة حلب بشمال سوريا، الاثنين، حسبما صرح ماريفان قاميشلو، المتحدث الإعلامي باسم قوات سوريا الديمقراطية الكردية، مشيرًا إلى أن 8 من القتلى أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 15 عاما.

وتتهم قوات سوريا الديمقراطية تركيا "والقوات الإرهابية المدعومة من تركيا"، في إشارة إلى الجيش الوطني السوري المؤلف من فصائل الجيش السوري الحر، بالضلوع في الهجوم، الذي استخدم فيه المدفعية وقذائف الهاون.

حسن حسن مدرس وأحد السكان في تل رفعت قال لـCNN، إن "الهجوم وقع في سوق محلي كان يلعب فيه العديد من الأطفال"، وأضاف أن العديد من الأطفال الذين أصيبوا بجروح وقتلوا هم من النازحين الأكراد من عفرين.

وقال إبراهيم شيخو المتحدث باسم منظمة حقوقية في عفرين لـCNN، إن الأطفال الثمانية الذين قتلوا تتراوح أعمارهم بين 3 و15 عامًا، لافتًا إلى أنه يتوقع زيادة عدد القتلى بسبب شدة الإصابات.

وفقًا لشيخو تضم بلدة تل رفعت أكثر من 22 ألف نازح داخلي، معظمهم من الأكراد، من عفرين، مشيرًا إلى أن المنطقة خاضعة لسيطرة النظام السوري، لكن القوات السورية تبقى خارج المدينة وقوات روسية فقط داخل المدينة.

وأضاف أن تل رفعت يتعرض لهجمات بالمدفعية وقذائف الهاون بشكل يومي من القوات المدعومة من تركيا "لكن اليوم كان أكثر الأيام دموية"، على حد وصفه.

من جانبها، عبرت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "يونيسيف"، عن الشعور بـ"الصدمة والحزن"، تجاه مقتل الأطفال الثمانية.

وقال تيد شايبانن المدير الإقليمي لليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن عدد الأطفال الذين قتلوا في شمال سوريا ارتفع ليصل إلى 34 طفلًا على الأقل.