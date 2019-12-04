لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل التركي في شمال سوريا، مؤكدًا في تصريحات للصحفيين في لندن، الأربعاء، "الحدود والمنطقة الآمنة تعملان بشكل جيد للغاية، وأنا أعطي تركيا الكثير من الفضل في ذلك. وقف إطلاق النار مستقر".

وفيما يتعلق باجتماعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش اجتماعات قادة الناتو في لندن، وصف الرئيس الأمريكي الاجتماع بأنه كان "جيدًا للغاية"، مشيرًا إلى أنه ناقش مع أردوغان الملف السوري وانسحاب الأكراد من المنطقة الآمنة التي حددتها تركيا في شمال سوريا، على خلفية العملية العسكرية "نبع السلام" التركية التي بدأت قبل أشهر.

وأضاف ترامب في تصريحاته، "هذه الحدود هي فوضى لفترة طويلة"، "لدينا جنود حيث يوجد النفط وهذه هي الطريقة التي أحببتها".

من جانبه مدير الاتصال بالرئاسة التركية في تغريدة له على تويتر، الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد اجتماعًا "مثمرًا للغاية" مع الرئيس الأمريكي في لندن، على هامش قمة الناتو.

وقالت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، إن الاجتماع استمر لمدة 30 دقيقة وعقد بعد الجلسة الرئيسية لقمة قادة الناتو.

وحول اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين تركيا والولايات المتحدة في شمال سوريا، أكد ترامب "وقف إطلاق النار صامد للغاية وأعتقد أن الناس يشعرون بالدهشة، وربما في يوم من الأيام سيعطونني الفضل"، وأضاف ترامب "يمكنهم مراقبة حراسة الحدود الخاصة بهم وهذا ما يفعلونه".

وفي وقت سابق أصدر البيت الأبيض، صباح الأربعاء، بيانًا عن الاجتماع، قائلا "التقى الرئيس دونالد ترامب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع قادة الناتو في لندن. ناقش الرئيسان أهمية وفاء تركيا بالتزاماتها في التحالف، وتعزيز التجارة من خلال تعزيز التجارة الثنائية بمبلغ 100 مليار دولار، والتحديات الأمنية الإقليمية، وأمن الطاقة".

وتتهم قوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، تركيا باختراق اتفاق وقف إطلاق النار في شمال سوريا في أعقاب العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في أكتوبر تشرين الأول الماضي.