نشر الخميس ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت إسرائيل، إلى تشكيل تحالف عسكري "غربي – عربي"، بقيادة الولايات المتحدة، لمواجهة "العدوان الإيراني"، استنادًا إلى اتهامات أوروبية لإيران بتطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية، فيما تنفي إيران ذلك.

وفي رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتز، من خلال تغريدة له على تويتر، إن تطوير إيران للصواريخ الباليستية يعد خرقًا للاتفاق النووي، مضيفًا "هذه لحظات حرجة".

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، في حسابه على تويتر، الخميس، "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وأمين عام الأمم المتحدة: تعمل إيران على تطوير صواريخ قادرة على صنع الأسلحة النووية مما يعد خرقًا للاتفاق النووي".

وأضاف "يجب أن تكون الخطوة التالية تهديدًا عسكريًا فعالًا للتحالف (العربي الغربي) بقيادة الولايات المتحدة لردع العدوان الإيراني. هذه لحظات حرجة".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، نفى في تغريدة له على تويتر، المزاعم الأوروبية بتطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية، واصفًا تلك المزاعم بأنها "كاذبة ويائسة".