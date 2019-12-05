الداخلية المصرية: إحباط عملية إرهابية ومقتل 3 مسلحين في شمال سيناء

نشر الخميس ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، مقتل 3 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في شمال سيناء.

وأضافت الداخلية المصرية، في بيان لها، أن المسلحين الثلاثة كانوا يستعدون لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف عناصر الجيش والشرطة في شمال سيناء.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها، إن معلومات توفرت لدى جهاز الأمن حول هؤلاء المسلحين، والذين تم رصدهم مستقلين دراجة نارية بمنطقة جلبانة في شمال سيناء، مشيرة إلى أنه "عند شعورهم بحصار قوات الأمن أطلقوا النار بكثافة باتجاه قوات الأمن، فتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرعهم والعثور على بندقيتين آليتين وكمية من الذخيرة وقنبلتين يدويتين بالإضافة إلى (طبنجة)"، حسبما ورد في بيان الداخلية المصرية.

وتلاحق قوات الأمن في شمال سيناء جماعات مسلحة أعلنت بيعتها لتنظيم الدولة الإسلامية داعش في شمال سيناء تحت اسم "ولاية سيناء"، وتستهدف تلك الجماعات المسلحة ارتكازات الجيش والشرطة المصريين في شمال سيناء.

وبدأ الجيش المصري، عملية عسكرية موسعة، منذ سنوات، لملاحقة تلك الجماعات المسلحة.