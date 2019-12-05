نشر الخميس ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2019

يرى بومبيو أنها "طالت".. ما تأثير المقاطعة على قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام أشخاص بتقطيع كعكة على شكل خارطة دولة الإمارات العربية المتحدة، غرس فيها عدد من الأعلام القطرية، الأمر الذي أثار ضجة تنوعت فيها الردود على تويتر.

وأعاد وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد في الإمارات نشر مقطع الفيديو المتداول على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: "لهذه الدرجة تقهركم الإمارات.. لهذه الدرجة !حتى وصل بكم القهر أن تجعلوا خريطة الإمارات كيكة !لهذه الدرجة فعل بكم الشبك والمقاطعة! لهذه الدرجة تريدون اخراج قهركم على كيكة !علم وخارطة الإمارات تطاردكم حتى في فرحكم خارطة الإمارات صنعتوها من الحلوى .. وفعلا الإمارات جنة".

وذهب مغردون للقول بأن الفيديو المتداول والذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تفاصيلة أو تاريخ تصويره، جاء بعد مباراة جمعت المنتخبين القطري والإماراتي ضمن بطولة كأس الخليج التي ستضافتها الدوحة وفاز فيها المنتخب القطري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التعليقات التي وردت على مقطع الفيديو هذا: