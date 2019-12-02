المنتخب القطري يتغلب على نظيره الإماراتي ويُقصيه من كأس الخليج

نشر الاثنين ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب المنتخب القطري على نظيره الإماراتي برباعية مقابل هدفين في آخر مباريات الفريقين في دور المجموعات للنسخة الـ24 من كأس الخليج، ليودع "الأبيض" البطولة وتصل قطر إلى نصف النهائي.

فعلى أرضية ملعب خليفة الدولي في الدوحة، تقدم المنتخب القطري عند الدقيقة 20 عبر أكرم عفيف، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني من علامة الجزاء عند الدقيقة 28.

ويعد 5 دقائق من هدف قطر الثاني، قلص الإماراتيون الفارق عبر علي مبخوت، من علامة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بهدفين قطريين مقابل هدف إماراتي.

وفي الشوط الثاني، عزز أصحاب الأرض تقدمهم بالهدف الثالث عبر حسن الهيدوس عند الدقيقة 53، قبل أن يقلص مبخوت الفارق مجددا للإمارات عند الدقيقة 77.

وبينما كانت تبحث الإمارات عن هدف التعادل سجل خوخي بوعلام الهدف الرابع لقطر في الثواني الأخيرة من عمر المباراة التي انتهت برباعية مقابل هدفين، لصالح قطر.

وبهذه النتيجة احتل المنتخب القطري المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط خلف المتصدر، العراق، بنقطة واحدة في حين جاءت الإمارات في المركز الثالث بـ3 نقاط وتذيلت اليمن فرق المجموعة بنقطة وحيدة بعد التعادل سلبيا مع "أسود الرافدين".