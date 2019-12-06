اليونان تطرد السفير الليبي احتجاجا على اتفاق تركيا وحكومة السراج

نشر الجمعة ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الخارجية اليونانية، طرد سفير حكومة الوفاق الوطني الليبية في أثينا، وذلك تعبيرًا عن غضب اليونان من الاتفاق الموقع بين حكومة السراج وتركيا فيما يتعلق بالحدود البحرية والتعاون الأمني بين البلدين.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكولاس دندياس في حسابه على تويتر، الجمعة، إن "قرار طرد السفير الليبي هو تعبير عن استياء الحكومة اليونانية تجاه حكومة طرابلس"، مضيفًا أن القرار جاء لـ"عدم التزام الجانب الليبي بشروطنا".

ووقعت تركيا وحكومة السراج في ليبيا، اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت اليونانية، في 27 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، الأمر الذي أثار اعتراضات كل من مصر واليونان وقبرص.

وأصدرت الخارجية المصرية واليونانية والقبرصية، بيانات، اعتبرت الاتفاق "غير شرعي" و"انتهاك سافر للقوانين الدولية".

من جانبها نددت تركيا بقرار اليونان، بطرد السفير الليبي، وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو للصحفيين، في تعليقات نقلتها وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، إن ”طرد السفير بسبب (الاتفاق) الذي وقعناه سلوك غير ناضج في الدبلوماسية. هذا أمر شائن“.