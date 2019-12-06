دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—التقى الإعلامي المصري، سامي كمال الدين، بالمقاول المصري المعارض، محمد علي، الذي فشلت دعواته للخروج في "مليونية" ضد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي موجها للأخير بالإضافة إلى قيادات بالجيش اتهامات بإهدار المال العام على بناء القصور الرئاسية ومشاريع فارهة.

مقطع الفيديو نشره الإعلامي كمال الدين على صفحته بتويتر يمتد لأكثر من ساعة حمل عنوان "يوم في حياة محمد علي" وسط تشديد لزوايا التصوير لـ"دواع أمنية"، تضمنت لقطات من صالة في منزله بإسبانيا ومكتبه الذي نشر منه أول مقطع فيديو موجها اتهامات للسلطات ببلاده بالفساد.

وتضمن الفيديو حديثا دار بين الإعلامي ومحمد علي داخل سيارة يقودها الأخير من طراز بورش، في الطرق من منزله إلى مكتبه، وفقا لما جاء في الفيديو.

ولفت الإعلامي سامي كمال الدين إلى "كمية الموبايلات" الموجودة أمام محمد علي متسائلا عن السبب، ليجيب محمد علي قائلا: "أنا أقول لك المشكلة، تجيب خط تحطه هنا (أحد الهواتف) يجيبوه ويراقبوه، بعد أجيب خطوط إسبانية وأنا مثلا قايل نمرتي ليك وناس كتيرة كانت بتكلمني كان في مصريين وكان في جنسيات.. بس نتكلم على المصريين بقولولي محمد أنا معاك ومش عارف ايه وبعد أكمن يوم كدة تلاقي جالك تهديد ما أنا معرفش مين الي بكلمني وانا عايز اتواصل مع الناس، رحت راصص الرصة دي.."

وأضاف: "المشكلة ان في منهم ناس محترمة وناس تبع النظام الي كانوا بهدودني فبشيل الخط وبرميه واسيب الواتساب واشغله على الواي فاي وكدة مش قادر أمحي الواتساب الي على الموبايلات، وده بقى الخط المهم جدا بالنسبة لي هو الخط المصري.. وطول النهار قاعد كدة اتواصل مع الناس.."