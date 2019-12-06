نشر الخميس ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2019

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مسؤولون عسكريون لـCNN، إن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تدرس إرسال عدد يتراوح بين 4 آلاف إلى 7 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط كجزء من محاولة تعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة التهديدات الإيرانية في منطقة الخليج.

وتستهدف القوات الإضافية بحسب ما أكده المسؤولون العسكريون الأمريكيون لـCNN، إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي من خلال مزيج من القوات الأمريكية البرية والجوية والبحرية، خاصة بعد نقل صواريخ إيرانية قصيرة المدى إلى العراق، مما يعد تهديدًا للقوات الأمريكية في العراق، وأضافوا أنه ربما يتم نقل تلك الصواريخ لتهدد المملكة العربية السعودية.

وقال مسؤولو البنتاغون إن المناقشات الجارية الآن تركز على القدرات العسكرية الإضافية اللازمة لردع إيران، والمدة الملائمة لنقل تلك المعدات العسكرية الجديدة والقوات للمنطقة.

وأشار المسؤولون إلى أنه "بمجرد تحديد تلك القدرات العسكرية، سيتم تحديد عدد القوات اللازمة"، لافتين إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن بعد.

وأوضح المسؤولون أن عملية نشر القوات الإضافية الجديدة ربما تبدأ بعدد أقل يتراوح بين 3 آلاف إلى 4 آلاف جندي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أعلنت اعتراض سفينة تحمل أسلحة إيرانية، في بحر العرب قبل أشهر، وأضافت أن السفينة كانت في طريقها إلى اليمن.