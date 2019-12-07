المغامسي والقرني والكلباني يعلقون على قتل طالب سعودي 3 بقاعدة أمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة بالسعودية، على حادث إطلاق طالب سعودي النار في قاعدة عسكرية في فلوريدا بأمريكا، في حادق أدى إلى مقتل 4 (منهم منفذ الهجوم) وإصابة 7 آخرين.

وقال المغامسي في تغريدة على صفحته بتويتر: "(ما قام به الطالب السعودي من قتل وإطلاق نار في ( فلوريدا ) لا يقرّهُ الشرع ، وينكره العقل ، وتأباه الأعراف ، وهو بهذا العمل لا يمثّلُ إلا نفسه .. وكلنا خلف قيادتنا الرشيدة المناوئة للإرهاب بكل صوره وأشكاله وأمكنته)".

من جهته علق الداعية الإسلامي السعودي، عائض القرني بتغريدة، قال فيها: "حادث مجرم فلوريدا لا يمثلنا ولا يمثل السعودية، لا حكومةً ولا شعبا، والسعودية أكثر من اكتوى بالإرهاب وأكثر من حارب الإرهاب، وديننا الإسلامي، بريء ممن يسعى في الأرض بالإفساد ويقتل الأنفس المعصومة، ويسفك الدماء المحرّمه".

أما عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق فقال في تغريدة: "نبرأ إلى الله من فعله وأمثاله، وقد قضى الله بأن ( كل نفس بما كسبت رهينة) ،( ولا تزر وازرة وزر أخرى) فبالتأكيد أن مجرم فلوريدا لا يمثلنا".