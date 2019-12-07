نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2019

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت مصادر أمنية أن الطالب السعودي الذي أطلق النار داخل قاعدة أمريكية في ولاية فلوريدا يدعى محمد الشمراني، وذلك في الحادثة التي راح ضحيتها 4 قتلى (بمن فيهم مطلق النار) بالإضافة إلى جرح 7 آخرين.

ماذا كان محمد الشمراني يعمل في القاعدة الأمريكية؟

مطلق النار كان برتبة ملازم ثاني في الجيش السعودي منخرط ببرنامج تدريب الطيران بقاعدة بنساكولا الجوية في فلوريدا، في حين قال مسؤول في الولاية إن مطلق النار يخدم بسلاح الجو السعودي.

ووفقا لوزارة الدفاع، بدأ مطلق النار تدريباته في أغسطس/ اب العام 2017، وتضمن برنامج التدريب الذي انخرط فيه تدريبات ابتدائية للطيران وأساسيات الملاحة الجوية بالإضافة إلى دراسة اللغة الإنجليزية.

كيف حصل محمد الشمراني على السلاح داخل القاعدة الأمريكية؟

وفقا لمفوض شرطة مقاطعة اسكامبيا، ديفيد مورغان، فإن السلاح الذي كان بحوزة مطلق النار عبارة عن "مسدس"، في حين لا يزال من غير الواضح كيف تمكن من إدخاله إلى القاعدة وفقا للسطات باعتبار أن الأسلحة غير مسموح بها داخل القاعدة.