نائب وزير دفاع السعودية عن حادث بنساكولا: تدربت بقاعدة أمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقب نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، الأمير خالد بن سلمان، على حادث إطلاق طالب سعودي النار في قاعدة بنساكولا في فلوريدا واصفا الحادث بالمأساوي.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للأمير خالد بن سلمان على صفحته بتويتر، حيث قال: "كالعديد من العسكريين السعوديين، تدربت في قاعدة أمريكية واستخدمنا هذا التدريب القيّم للقتال جنبا إلى جنب مع حلفائنا الأمريكيين ضد الإرهاب وتهديدات أخرى.."

وأضاف: "عدد كبير من الخريجين السعوديين من القاعدة الجوية في بنساكولا مضوا قدما للخدمة مع نظرائهم الأمريكيين على وجهات القتال حول العالم، وساعدوا بحماية الأمن الإقليمي والدولي، الحادثة المؤسفة اليوم مدانة بشدة من قبل الجميع في المملكة العربية السعودية".

ويذكر أن مصادر أمنية أمريكية كشفت أن الطالب السعودي الذي أطلق النار داخل قاعدة بنساكولا يدعى محمد الشمراني، وذلك في الحادثة التي راح ضحيتها 4 قتلى (بمن فيهم مطلق النار) بالإضافة إلى جرح 7 آخرين.