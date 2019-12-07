"الخنجر" مليونير عراقي بقائمة عقوبات أمريكا.. ماذا نعرف عنه؟

نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، المليونير العراقي، خميس فرحان الخنجر العيساوي، ضمن قائمة العقوبات التي أعلنت عنها، الجمعة، والتي تستهدف "زعماء الميليشيات المدعومة من إيران الذين قتلوا المتظاهرين الأبرياء في العراق".

ووفقا لبيان الخزانة الأمريكية فإن خميس فرحان الخنجر العيساوي المعروف باسم "الخنجر" هو "رجل أعمال عراقي ومليونير يتمتع بقوة كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفقًا لمسؤول سابق رفيع المستوى في الحكومة العراقية، فإن تأثير الخنجر يرجع في معظمه إلى رغبته في وقدرته على استخدام ثروته لرشوة الآخرين".

وأضاف البيان: "قدّم الخنجر مبالغ كبيرة من المال لشخصيات سياسية عراقية من أجل حشد الدعم وتأمين تعيين أحد مرشّحيه لمنصب داخل الحكومة العراقية".

وأوضحت الخزانة الأمريكية: "تمّ إدراج الخنجر لتقديمه المساعدة المادية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي للفساد أو تزويده بالبضائع أو الدعم، بما في ذلك اختلاس أملاك الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية والفساد المتعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية أو الرشوة".