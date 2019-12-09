دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر فيه عن تعازيه ومواساته ودعمه لأسر ضحايا حادث إطلاق النار في قاعدة بنساكولا الجوية في ولاية فلوريدا، والتي راح ضحيتها 3 أشخاص بالإضافة إلى مطلق الرصاص السعودي محمد الشمراني، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية واس، صباح الاثنين.

وجدد ولي العهد السعودي، خلال الاتصال التأكيد على حرص بلاده على "التعاون المطلق" مع السلطات الأمريكية بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بالجاني ودوافعه.

كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى، مساء الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي عبّر فيه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر الحادث، معربًا عن تعازيه ومواساته لأسر المتوفين، مؤكدًا أن "مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي، الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير".

وفي سياق التحقيقات في الحادث، قال أحد كبار مسؤولي إنفاذ القانون لـCNN، فيما يتعلق بتصريحات وزير الدفاع مارك إسبر، والخاصة بتصوير أحد الطلاب السعوديين الآخرين لمكان الحادث، في أعقاب الهجوم، إن المحققين "لا يعتقدون أن هذا الشخص كان متورطًا في الهجوم، بل إنه كان بعيدًا عن مكان الحادث عندما التقط صور تعامل عناصر الطوارئ بعد الحادث".

وقال مسؤول آخر على دراية بالتحقيق في الحادث، إنه "لا يوجد حاليا أي مؤشر على أي تورط أي شخص آخر قام بتصوير موقع الحادث"، مشيرًا إلى أن جميع شهود العيان يتم استجوابهم".

وأسفر حادث إطلاق النار عن مقتل 4 أشخاص من بينهم المتدرب السعودي محمد الشمراني، مطلق الرصاص في الواقعة، وإصابة نحو8 آخرين في الحادث الذي وقع قبل أيام.