تركيا ترحل 11 فرنسياً يشتبه في صلتهم بجماعات إرهابية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، إن 11 فرنسيا يشتبه في أنهم من "المقاتلين الإرهابيين" الأجانب تم ترحيلهم إلى فرنسا.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء التركية الرسمية الاناضول، أن 71 مقاتلا إرهابيا أجنبيا بينهم 18 ألمانيًا، و 11 فرنسيًا، وبلجيكيين اثنين، واثنين من هولندا، ودنماركي، وأسترالي، وأمريكي، وبريطاني، وأيرلندي واحد، تم ترحيلهم منذ 11 نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وقالت الأناضول، إن عملية تحديد جنسية الأجانب المشتبه في صلتهم بجماعات إرهابية والمقبوض عليهم في سوريا، قد اكتملت، مشيرة إلى أنه تم الاتصال ببلدانهم لتسهيل إجراءات الترحيل.

كانت تركيا أعلنت نها ستبدأ ترحيل المحتجزين الأجانب من داعش، وكذلك الأجانب الآخرين المرتبطين بمجموعات إرهابية إلى بلدانهم الأصلية في منتصف نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وانتقدت أنقرة، على لسان وزير داخليتها، الدول الأوروبية لرفضها استعادة مواطنيها مما تسبب "في عبء لا مبرر له"، مضيفًا عند إعلانه جهود الترحيل، إن تركيا ليست "بيت ضيافة أو فندق" لأعضاء داعش للبقاء فيه لأجل غير مسمى.