نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2019

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وصلت "عروس داعش" الإيرلندية، ليزا سميث، والتي كانت جندية في الجيش الإيرلندي، إلى بلادها، الأحد، بعد ترحيلها من تركيا رفقة طفلتها.

وقالت وزيرة العدل الإيرلندية، تشارلي فلنغان، إن الشرطة كانت بانتظار سميث فور وصولها، وأضافت قائلة في بيان أصدرته: "هذه قضية حساسة وأود أن أؤكد للشعب أن جميع الجهات الحكومية المعنية تشارك فيهاعن قرب"، على حد تعبيرها.

وصاحب مراسل هيئة البث الإيرلندية الوطنية "عروس داعش" خلال رحلتها من إسطنبول إلى العاصمة الإيرلندية، دبلن، وقد رفضت سميث الإجابة على الأسئلة التي وُجهت لها واكتفت بقول: "لا"، وفقا لما ذكرته الهيئة.

والتزمت "عروس داعش" الصمت خلال الرحلة ولم تغادر مقعدها مكتفية بمداعبة طفلتها ولم تتواصل إلا قليلا مع المسؤولين الإيرلنديين الذين كانوا يرافقونها، وفقا لمراسل الهيئة.

وقالت الشرطة الإيرلندية إن طفلة سميث، وهي إيرلندية الجنسية، برفقة أقربائها يقدمون لها الرعاية، وقد ارتدت "عروس داعش" غطاء رأس وظهرت بروح عالية ولم تبدو علامات القلق عليها قبل وصولها إلى بلادها، وفقا للهيئة.