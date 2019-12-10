قرقاش: الأزمة مستمرة.. وهذا مرد غياب أمير قطر عن القمة الخليجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، الثلاثاء، أن الأزمة مع قطر مستمرة، مشيرا إلى أن غياب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن القمة الخليجية الـ40 سببه "سوء تقدير".

وفي ظل تواتر الأنباء والمؤشرات حول قرب حل الأزمة الخليجية، نشر قرقاش تغريدة قال فيها: "أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي أن لكل أزمة خاتمة وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة".

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات قائلا: "غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه، ويبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع"، على حد تعبيره.

وكان قد كلف أمير قطر رئيس وزرائه الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، بترأس الوفد القطري المشارك في أعمال الدورة الـ40 لمجلس التعاون الخليجي.

واستقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس وزراء قطر، بطريقة لفتت الانتباه، إذ اعتبر عدد من المغردين أن حفاوة الاستقبال تؤشر على قرب حل الأزمة الخليجية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي أعقب القمة الخليجية أن جهود الوساطة التي تبذلها الكويت مستمرة، لافتا إلى أن بقاء القضية بعيدة عن الإعلام الخيار الأمثل في الوقت الراهن.

من جانبه، كان قد كشف وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده تجري محادثات مع السعودية لحل الأزمة الخليجية، لافتا إلى أن مسار هذه المفاوضات تحول من الطريق المسدود إلى رؤية جديدة لمستقبل العلاقات بين الطرفين.