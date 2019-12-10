نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، قبل ساعات من انعقاد القمة الخليجية الـ40 المقرر عقدها لاحقا في العاصمة السعودية الرياض، إن "المسؤولية في الأزمة الخليجية تبدأ ممن كان سببا فيها، بمراجعة سياساته الخاطئة التي أدت على عزلته"، في إشارة إلى قطر التي أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعتها في 2017.

وطالب قرقاش قطر بـ"الالتزام بالعهود واستعادة المصداقية والتوقف عن دعم التطرف والتدخل هو بداية العلاج"، على حد وصفه.

وكتب وزير الدولة الإماراتي في تغريدة له على تويتر "تشخيص حالة مجلس التعاون لمن يريد أن يكون صادقا وأمينا أساسه تغليب مصلحة المجلس، والمسؤولية تبدأ ممن كان سبب الأزمة بمراجعة سياساته الخاطئة التي أدت إلى عزلته".

وأضاف "الالتزام بالعهود واستعادة المصداقية والتوقف عن دعم التطرف والتدخل هو بداية العلاج".

تأتي تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، بعد أيام من إعلان وزير الخارجية القطري، عقد مباحثات مع السعودية حول الأزمة الخليجية، معربًا عن أمله في تحسن العلاقات بين بلاده ودول المقاطعة.

وأناب أمير قطر الشيخ تميم بين حمد آل ثاني، رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، للمشاركة في اجتماعات قمة الرياض لدول مجلس التعاون الخليجي الـ40.