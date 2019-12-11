قرقاش: معالجة مظالم الدول الأربع الأساس لحل الأزمة مع قطر

نشر الأربعاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن معاجلة المظالم الحقيقية طويلة الأجل للدول الأربع، في إشارة إلى السعودية والإمارات والبحرين ومصر، هي الأساس لحل الأزمة مع قطر.

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريدة له على تويتر، الأربعاء، أنه لم يتم التوصل بعد إلى ذلك، على حد وصفه.

وأوضح قرقاش، في تغريدته باللغة الإنجليزية، أن "هذا هو الرأي من قمة الرياض"، والتي جمعت قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء.

كان وزير الخارجية البحريني، أكد استمرار الأزمة الخليجية، معلنا تمسك بلاده بالمطالب التي حددتها الدول الأربعة كشرط لإنهاء الأزمة مع قطر.

وترأس رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني، وفد بلاده في اجتماعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي نيابة عن الأمير الذي تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكان وزير الخارجية القطري، أعلن قبل أيام عن مفاوضات مع المملكة العربية السعودية لإنهاء الازمة الخليجية المستمرة منذ يونيو حزيران 2017.