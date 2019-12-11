دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تناول الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الملف القطري في القمة الخليجية التي استضافتها العاصمة السعودية، الرياض، والتي غاب عنها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لخلفان على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "بيان مجلس التعاون في قمته الاربعين لم يشر الى قطر ابدا.. توفق الذي صاغ البيان في عدم اعطائه أي اهمية تذكر لأزمة قطر.. نسيانها أفضل.. من الخطأ اعطاء الشيء أكبر من حجمه".

وتابع قائلا: "قطر تكافح الفساد في افريقا وتمنح حقائبا سوداء مليئة بالدولارات في الوطن العربي.. تتخوف قطر من المصالحة الخليجية فهي لا تضمن نتائج عودتها الى البيت الخليجي.. تخشى ان يؤثر ذلك على معارضي سياسة تميم فيتم استغلالهم!! هذه احدى سيناريوهات الممانعة والله اعلم.. في تصوري القيادة القطرية لم تفتعل الازمة الخليجية الا لغايات استراتيجية بشراكة مع إسرائيل.. من اجل استمرار العبث بالمنطقة العربية عموما".

وعن غياب أمير قطر عن القمة الخليجية، قال خلفان: "كنا فعلا نتمنى انقشاع الضبابية في العلاقات الخليجية الخليجية التي صنعتها الدوحة.. لكن هذا لن يحدث للأسف.. كان المواطن الخليجي يظن ان تميم بيفرحهم بالاستجابة لنداء اخوانه بالمصالحة لكن ابت عقلية القيادة القطرية الا الضرب عرض الحائط بأحلام ابناء الخليج العربي.. ربما ان إيران ايضا لا ترغب في ذلك.. استمرار قطر في الغلط غلط".

وتابع قائلا: "كنت متوقعا بأن الشيخ تميم بن حمد لن يحضر قمة المصالحة والتسامح في الرياض.. لكن لم اغرد آنذاك بها لسببين اولهما اننا لا نحتاج الى مزيد من الفرقة وثانيا ان الأغلبية على وسائل التواصل الاجتماعي من الخليجيين يتمنون حضور تميم...لكن تميم خيب آمال الشعوب الخليجية كعادته.. مع الأسف.. غاب تميم بن حمد عن المجلس واصيب المتفائلون بالمصالحة بالحيرة.. بالرغم من أن الامور واضحة".