الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 لبنانيين متهمين بتمويل حزب الله

نشر الجمعة ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2019

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة لبنانيين متهمين بغسيل الأموال لصالح حزب الله اللبناني.

وأكد بيان وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، أن اثنين من المتهمين بتمويل وغسيل أموال حزب الله يقيمان في لبنان، فيما يقيم الثالث في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتستهدف العقوبات ناظم سعيد المقيم في لبنان، والذي وصفته وزارة الخزانة الأمريكية بواحد من أكبر ممولي حزب الله اللبناني، من خلال "تجارة الماس" التي يعمل بها، والمحاسب اللبناني طوني صعب، بالإضافة إلى صالح عاصي المقيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين في البيان، إن "حزب الله يستخدم الشركات التي تبدو شرعية كواجهة لجمع الأموال وتبييضها في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وقالت وزارة الخزانة، إن المعلومات الواردة لها "تؤكد مشاركة حزب الله وشركائه في نشاط اقتصادي غير مشروع يعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية للجماعة الإرهابية على مصالح الشعب اللبناني".

وأكد البيان أن الولايات المتحدة، تدعم مطالبة الشعب اللبناني بـ"إنهاء الفساد وتمويل الإرهاب الذي يزدهر في بيئات فاسدة "، على حد وصف البيان.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله اللبناني كجماعة إرهابية، كما تفرض قيودًا صارمة على أمواله.