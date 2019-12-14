نشر السبت ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2019

قرقاش يتحدث لـCNN عن التصعيد الأمريكي ضد إيران وموقف بلاده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--- رأى وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، السبت، أن ما وصفها بـ"التسريبات القطرية" حول حل الأزمة مع السعودية دون الدول الثلاث الأخرى محاولة لشق الصف والتهرب من الالتزامات.

وقال قرقاش في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "التسريبات القطرية الاخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الإلتزامات".

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية في التغريدة نفسها قائلا: "الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب".

وكان قد قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن المفاوضات مع السعودية لحل الأزمة تشهد تطورا، لافتا إلى أنها انتقلت من "الطريق المسدود" إلى الرؤية المستقبلية للعلاقات بين البلدين.

وكانت قد فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على الدوحة في يونيو/حزيران من عام 2017.