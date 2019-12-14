حسن نصرالله عن "تصريح مضحك" لبومبيو: كيف ستخرج حزب الله من لبنان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، على ما وصفها بـ"تصريحات مضحكة" لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، موجها سؤالا: كيف ستخرج حزب الله من لبنان؟

جاء ذلك في كلمة لنصرالله، مساء الجمعة، قال فيها وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية: "تعليقا على كلام بومبيو الذي قال إن المسؤولية تعق على الشعب اللبناني في تشكيل الحكومة وأن لدى اميركا منظمة مصنفة ارهابية: من اين اتى بومبيو بان الشعب اللبناني يعتبر ان حزب الله يشكل خطرا على لبنان؟"

وتابع قائلا: "الانتخابات التي جرت بنزاهة قبل عامين هل عبرت عنما قاله بومبيو؟ هذا دجل وخداع اميركي. وتعليقي على كلام بومبيو: حزب الله خطر على اسرائيل واطماعها ومشروعها وهيمنتها، وكلنا نعرف اطماعها في الارض والمياه واخيرا النفط والغاز. حزب الله خطر كبير على اسرائيل، صحيح، على الحدود يبني الاسرائيلي جدارا ولا يكترث لان المقاومة تركت هذا الامر على عاتق الدولة".

وأضاف: "هذا يدل على التفاهة والسخافة الاميركية في مقاربة هذا الموضوع.. وإذا توقفنا عند التصريحات الاسرائيلية ، رأينا تصريحات من نتانياهو ومسؤولين آخرين بان هذه الفرصة تاريخية لإضعاف حزب الله، او لنأخذ امتيازا من لبنان بشأن اتفاقية حول النفط والغاز.. حضور حزب الله في العديد من الميادين نفتخر به رغم انه موضع خلاف في لبنان، حزب الله ليس خطرا على الشعب اللبناني بل خطر على مشاريع اميركا في المنطقة".