نشر السبت ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2019

حصرياً.. مراسلة CNN: المشاهد في اليمن لا يمكن تصوّر رعبها

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف 3 مصادر في الكونغرس أن مشروع قرار ميزانية الدفاع السنوية للولايات المتحدة الأمريكية، والتي مررها النواب الأسبوع الجاري، حذف منها عدد من البنود والاقتراحات التي تستهدف المملكة العربية السعودية.

وكشفت المصادر في تصريحات لـCNN أن من البنود التي حذفت من مشروع القرار، كان "الرفض الفوري" لتأشيرات هؤلاء المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول.

بند آخر وفقا للمصادر كان يقضي بحظر بيع المملكة العربية السعودية أسلحة وأنظمة دفاعية مثل "الذخيرة الموجهة عالية الدقة" والتي تستخدمها المملكة في اليمن، بالإضافة إلى بنود حول مشاركة المعلومات الاستخباراتية والدعم من النواحي اللوجستية.

وعند توجيه CNN سؤالا عن سبب حذف بنود حظر بيع الأسلحة للسعودية من مشروع القرار، رفض أعضاء جمهوريون في الكونغرس الإجابة عن ذلك بشكل رسمي.

ويذكر أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من المتوقع أن يمرر مشروع القرار نهاية الأسبوع المقبل قبل إرساله إلى مكتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.