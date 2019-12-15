وزير دفاع تركيا بافتتاح مقر قيادة مشتركة في قطر: الصديق وقت الضيق

نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2019

ترامب لأمير قطر عن توسعة العديد: الحمد لله أنها بأموالكم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— افتتح وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد العطية، ووزير الدفاع التركي، خلوصي اكار، السبت، مقر قيادة القوات المشتركة القطرية التركية في معسكر خالد بن الوليد في قطر.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية على لسان اكار قوله في كلمة في قاعة المؤتمرات في هذه المناسبة، شدد فيها على أن "تركيا تثبت دائما أنها الصديق وقت الضيق".

ولفت تقرير الوكالة التركية إلى أن "العلاقات على المستوى العسكري بين تركيا وقطر تعززت عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/ حزيران 2017؛ إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس أردوغان".

ونقلت وكالة الأنباء القطرية أنه وعلى هامش الافتتاح اجتمع المسؤولان واستعرضا "العلاقات العسكرية القائمة بين البلدين".