نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2019

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نبذه القذافي ولجأ لأمريكا قبل عودته إلى ليبيا.. من هو حفتر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ذكر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الأحد، أن بلاده أبرمت اتفاقيات أمنية وعسكرية في السابق مع ليبيا، مجددا التأكيد على أن تركيا مستعدة لدراسة إمكانية إرسال جنود إلى ليبيا في حال طلبت حكومة فائز السراج ذلك، وفقا لوكالة الأناضول التركية الرسمية.

وقال أوغلو وفقا لتصريحات أدلى بها للصحفيين إن بلاده لطالما أبرمت اتفاقيات عسكرية وأمنية مع الجانب الليبي مشابهة للاتفاقية الأخيرة، التي تنتظر مصادقة البرلمان التركي.

وأوضح وزير الخارجية التركي أن أنقرة أبرمت اتفاقيتين مع الحكومة الليبية، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، إحداهما تتعلق بتحديد مناطق الصلاحية البحرية والأخرى نسخة محدثة من اتفاقية وقعت سابقا بين البلدين، وفقا للأناضول.

وأشار أوغلو إلى أن الاتفاقية الأولى دخلت حيز التنفيذ بعد أن صادق عليها البرلمان التركي، في حين تنتظر الثانية مصادقة مجلس النواب في تركيا قبل أن تنفذ.

وأكد وزير الخارجية التركية أن قضية إرسال جنود أتراك إلى ليبيا "مختلفة" عن الاتفاقية الأخيرة، مذكرا بحديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول استعداد أنقرة لدراسة إمكانية الإقدام على هذه الخطوة بحال طلبت حكومة السراج ذلك.