نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن الرئيس ميشال عون قرر تأجيل المشاورات النيابية حول تشكيل الحكومة والتي كانت مقررة 16 ديسمبر كانون الأول، إلى الخميس 19 ديسمبر كانون الأول الجاري.

وأضافت الوكالة أن قرار الرئيس اللبناني ميشال عون جاء بعد طلب من رئيس حكومة تسيير الأعمال سعد الحريري "من أجل مزيد من التشاور".

وكانت المشاورات النيابية قد تم تأجيلها منذ أسبوع، بحسب ما أعلنه الرئيس اللبناني ميشال عون، في وقت ترجح المؤشرات غعادة ترشيح سعد الحريري زعيم تيار المستقبل ورئيس الحكومة المستقيل مرة أخرى لشغل المنصب.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، السبت والأحد، اشتباكات هي الأعنف بين قوات الأمن والمحتجين في وسط العاصمة بيروت منذ بدء الاحتجاجات في 17 أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في ساحة رياض الصلح في وسط العاصمة بيروت، فيما أحرق ملثمون مجهولون خيام المعتصمين بالقرب من مقر البرلمان اللبناني في وسط بيروت.

وبدأت الاحتجاجات في بيروت ومدن لبنانية أخرى في 17 أكتوبر تشرين الأول الماضي، للمطالبة بإقالة الحكومة واحتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والفساد.

وأعلنت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري، استقالتها منذ أسابيع، استجابة للاحتجاجات المناهضة لها.