أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، إن عدد القتلى ارتفع منذ بدء الاحتجاجات في أوائل أكتوبر تشرين الأول الماضي، إلى 475 قتيلًا على الأقل، فيما أسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين عن إصابة نحو 27 ألف شخص.

اندلعت الاحتجاجات في العاصمة بغداد وعدة محافظات ذات أغلبية شيعية في الجنوب بسبب البطالة والفساد الحكومي ونقص الخدمات الأساسية.

وبعد حملة القمع الحكومية المميتة، طالب المتظاهرون الحكومة بالتنحي وإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، حسبما قال نشطاء لـCNN.

وتشهد العراق احتجاجات هي الأضخم منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في 2003، ويلقي العراقيون باللوم على الأحزاب السياسية الحاكمة في العراق فيما يتعلق بالأزمات الاقتصادية في البلاد الغنية في إنتاج النفط.