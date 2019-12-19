بعد انتهاء المشاورات.. تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

نشر الخميس ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، حسان دياب المرشح لشغل منصب رئاسة الحكومة الجديدة في لبنان، وذلك بعد انتهاء المشاورات النيابية لاختيار الحكومة الجديدة، الخميس.

واستقبل الرئيس اللبناني، رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأطلعه على نتائج الاستشارات النيابية، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وبحسب الوكالة، فإن حسان دياب حصد 69 صوتا من أصوات ممثلي الكتل النيابية في المشاورات، فيما حظي السفير نواف سلام بـ 13 صوتا، بينما حظيت حليمة قعقور بصوت واحد، فيما امتنع 42 صوتا عن التسمية.

كانت المشاورات النيابية لاختيار رئيس الحكومة الجديد، بدأت في وقت سابق، الخميس، واستقبل الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا ممثلين عن الكتل النيابية المختلفة الممثلة في البرلمان.

وكان سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أعلن، مساء الأربعاء، أنه لن يترشح لشغل المنصب في الحكومة المقبلة.

وأكد الحريري، في بيان صادر عن مكتبه، أنه "لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة وسأتوجه غدا للاستشارات على هذا الأساس".

وتشهد مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة على خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ 17 أكتوبر تشرين الأول الماضي، تعثرًا كبيرًا بعد اعتذار عدد من الأسماء المرشحة لشغل المنصب.

وأعلنت حكومة سعد الحريري، استقالتها، في أكتوبر تشرين الأول الماضي، استجابة للاحتجاجات المستمرة منذ 17 أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ويطالب المتظاهرون بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط لا تخضع لنظام المحاصصة السياسية، كما يطالبون بتحسين الأوضاع الاقتصادية والقضاء على الفساد.