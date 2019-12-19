دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن النظام الإيراني "لم يحترم شعبه منذ 40 عاما"، مؤكدًا في كلمة حول الاحتجاجات التي شهدتها إيران في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، أنه "يجب تغيير آية الله الخميني وعصابته"، على حد وصفه.

ودعا بومبيو، الخميس، النظام الإيراني إلى احترام حقوق الإنسان، معتبرًا أن "الشعب الإيراني له أصدقاء في الولايات المتحدة يدعمونه في مواجهة قمع النظام الإيراني"، مؤكدا استمرار دعم بلاده لمطالب الشعب الإيراني.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي، النظام الإيراني بـ"البائس"، وأنه "فشل في معالجة الأزمات الاقتصادية التي يواجهها شعبه"، على حد تعبيره، معتبرًا أن النظام الإيراني يقتطع من أموال شعبه من أجل المعارك في سوريا واليمن.

وأعلن بومبيو فرض عقوبات على قاضيين إيرانيين أصدرا أحكامًا على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بالإضافة إلى منع تأشيرة دخول الولايات المتحدة على من وصفهم بـ"العصابات"، في إشارة إلى مسؤولين إيرانيين انتهكوا حقوق الإنسان.

وكرر وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر صحفي في واشنطن، اتهام بلاده للسلطات الإيرانية بقتل نحو ألف شخص في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ أسابيع، مؤكدًا استمرار تلقي شهادات الإيرانيين حول قمع الاحتجاجات.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت، في وقت سابق، الخميس، فرض عقوبات على قاضيين إيرانيين، عاقبا عددًا من الإيرانيين لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع"، حسبما ورد في بيان الخزانة الأمريكية.

وفقًا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، فإن القاضيين "أشرفا على إجهاض النظام الإيراني للعدالة في محاكمات صورية تعرض فيها الصحفيون والمحامون والنشطاء السياسيون، وأفراد من الأقليات الإثنية والدينية في إيران لمعاقبتهم لممارستهم لحرية التعبير والتجمع وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة والجلد، وحتى الإعدام"، بحسب البيان.