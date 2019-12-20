حكومة الوفاق في ليبيا تفعل الاتفاق الأمني مع تركيا لصد "عدوان" حفتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—فعّلت حكومة الوفاق الليبية، مساء الخميس، اتفاقية التعاون الأمني مع تركيا في سبيل صد "العدوان" على العاصمة الليبية، طرابلس، من قبل مجموعات مسلحة "خارجة على شرعية الدولة" في إشارة إلى قوات شرق ليبيا المعروفة باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

جاء ذلك في بيان نشرته حكومة الوفاق على صفحتها بفيسبوك، وقالت فيه: "وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فايز السراج اليوم الخميس رسائل إلى رؤساء خمس دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، طالب فيها هذه الدول الصديقة بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، والبناء عليها لصد العدوان الذي تتعرض له العاصمة الليبية طرابلس من أية مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة، حفاظاً على السلم الاجتماعي، ومن أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا".

وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية قد نقلت على لسان مصدر بوزارة العدل بالحكومة الليبية، قوله "إن مذكرتي التفاهم الموقعتين مع تركيا قبل أيام دخلتا حيز التنفيذ بمجرد توقيعهما من قبل المجلس الرئاسي.. قرار المجلس الرئاسي، الذي أقر المذكرتين، طلب فيه من الجهات المختصة تنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره".

ويذكر أنه وفي الـ27 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقعت تركيا وحكومة الوفاق الليبية مذكرتي تفاهم للتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، الامر الذي أثار انتقادات واسعة ورسمية لعدد من الدول في المنطقة.