نشر الأربعاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستعمل على تسريع التعاون مع ليبيا، وأنها مستعدة لمساعدتها في أي لحظة.

وقال أردوغان، خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في جنيف، الأربعاء، حيث يشارك في المنتدى العالمي الأول للاجئين في مكتب الأمم المتحدة، وحسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الحكومية الرسمية الأناضول "سنعمل على تسريع التعاون بين تركيا وليبيا، وعبّرنا للجانب الليبي عن استعدادنا للمساعدة في أي لحظة إذا احتاج الأمر".

وكانت تركيا وقعت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم مع حكومة السراج في ليبيا، حول التعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق النفوذ البحري في البحر المتوسط، الأمر الذي أثار حفيظة مصر واليونان وقبرص.

وأبدت حكومات مصر واليونان وقبرص، اعتراضها على مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة ليبيا معتبرة أن الاتفاقين "غير شرعيين" و"يتعارضان مع القانون الدولي".

وطردت اليونان السفير الليبي لديها احتجاجا على الاتفاق مع تركيا، فيما تخشى مصر واليونان من أن الاتفاق قد يحد من فرص تنقيبهما عن الغاز في البحر المتوسط.

وتدعم الحكومة المصرية قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر في معركته مع حكومة فايز السراج، للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

وبدأت قوات خليفة حفتر عملية عسكرية موسعة في أبريل نيسان الماضي للاستيلاء على طرابلس، فيما انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكومة السرج واعتبرها "أسيرة الميلشيات" و" لا تملك إرادة حرة".