فيديو طريقة رد أردوغان على تحية أمير قطر تثير تفاعلا

نشر الجمعة ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2019

أمير قطر لـ CNN: نعرف المتطرفين وليس كل من يأتي من خلفية إسلامية إرهابيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لردة فعل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على تحية أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد في لقطة أثارت ردودا وتعليقات متنوعة.

مقطع الفيديو المتداول كان خلال القمة الإسلامية التي تستضيفها العاصمة الماليزية، كوالالمبور، والتي اقتصرت مشاركة القادة والزعماء فيها على كل من أمير قطر والرئيس التركي والرئيس الإيراني، حسن روحاني بالإضافة لمهاتير محمد رئيس وزراء الدولة المضيفة، وسط غياب تمثيل رفيع خصوصا من المملكة العربية السعودية وباكستان.

وفي مقاطع فيديو أخرى، رصد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور للشيخ تميم باجتماع مع روحاني الأمر الذي أثار أيضا ردود فعل وتعليقات متنوعة.

ويذكر أن القمة الإسلامية في ماليزيا أثارت جدلا واسعا بأوساط الدول الإسلامية واعتبارها "شق صف" منظمة التعاون الإسلامي، وسط بروز وسم حمل اسم "قمة الضرار" الذي تخلل انتقادات لاذعة للقمة والدول والشخصيات المشاركة فيها بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء: